Экс-глава СБУ предрёк России поражение в войне с Украиной

Россия не сможет выиграть войну против Украины, несмотря на превосходство в живой силе и военной технике. Об этом бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил в эфире телеканала «Апостроф TV». По его словам, российские власти это понимают.

140 млн не могут завоевать 40 млн. Зайти могут, оккупировать территорию могут, а как они выйдут из этой ситуации? Выиграть войну у нас невозможно, и в Кремле это тоже понимают, — сказал он.

Смешко также посетовал, что украинская армия уступает российской в вооружении. В качестве примера он рассказал, что Россия располагает ракетами РВВ-АЕ, способными поражать одновременно до шести целей на расстоянии 70 километров. Украина же имеет на вооружении ракеты Р-27, дальность действия которой составляет только 40 километров.

Ранее внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что война России с Украиной будет «страшной мясорубкой». По его мнению, РФ понесёт огромные потери и не сможет решить свои политические задачи военным путём.