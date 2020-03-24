https://static.news.ru/photo/81d669b8-6dcc-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook.com

Уволенный руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заражён коронавирусом. Он был инфицирован во время отдыха на французском курорте Куршевель.

Кроме того, COVID-19 заразилась его бывшая возлюбленная Анастасия Сличная, передаёт «Вести.ua» со ссылкой на анонимный источник.

Сам политик эту информацию не комментировал, однако накануне опубликовал в Facebook фотографию с отрицательным результатом теста на коронавирус. По данным издания, это было сделано для отвлечения внимания.

Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано 73 случая заражения COVID-2019. Три человека погибли, один пациент выздоровел. С 12 марта по 3 апреля на Украине действует общенациональный карантин. Приостановлены полёты самолётов, железнодорожные перевозки, а также работа общественного транспорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданам Украины запретили покидать страну с туристическими целями. Также Владимир Зеленский внёс изменения в указ о проведении призыва на срочную службу. Соответствующие мероприятия переносятся на месяц.