Уволенный руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заражён коронавирусом. Он был инфицирован во время отдыха на французском курорте Куршевель.
Кроме того, COVID-19 заразилась его бывшая возлюбленная Анастасия Сличная,
Сам политик эту информацию не комментировал, однако накануне
Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано 73 случая заражения COVID-2019. Три человека погибли, один пациент выздоровел. С 12 марта по 3 апреля на Украине действует общенациональный карантин. Приостановлены полёты самолётов, железнодорожные перевозки, а также работа общественного транспорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.
Ранее NEWS.ru писал, что гражданам Украины запретили покидать страну с туристическими целями. Также Владимир Зеленский внёс изменения в указ о проведении призыва на срочную службу. Соответствующие мероприятия переносятся на месяц.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен