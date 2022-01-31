Экс-глава ОБСЕ допустил возможность провокаций в Донбассе со стороны Киева

Провокации в Донбассе со стороны Украины возможны, этого нельзя исключать. Однако пока на их появление ничто не указывает, обстановка в регионе относительно спокойная. Об этом заявил директор женевского Центра политики безопасности, экс-генсек ОБСЕ Томас Гремингер, его слова приводит РИА Новости.

На данный момент в Донбассе всё относительно спокойно. Нарушений режима прекращения огня почти нет <...>. И если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые. Так что, думаю, на данный момент у нас нет никаких признаков того, что в Донбассе что-то назревает, — сказал он.

При этом Гремингер отметил, что в накалённой ситуации риск провокаций есть всегда, в том числе «со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики». Следует учитывать, что такие нарушители могут устроить провокации под флагом оппонента.

В случае подобных инцидентов весьма важно реагировать обдуманно и пропорционально, подчеркнул Гремингер. Ситуацию нельзя обострять только на основании «очень простой и глупой провокации».

Ранее в посольстве России в США заявили, что Вашингтон накачивает Украину оружием, тем самым провоцируя её на «силовые авантюры» против жителей Донбасса. Кроме того, США постоянно рассказывают о своей активности в оказании военной помощи Украине, заявляя, что Россия собирается напасть на соседей.