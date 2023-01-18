Экс-глава МВД Украины спрогнозировал последствия авиакатастрофы в Броварах Экс-глава МВД Украины Захарченко: авиакатастрофа в Броварах не изменит политику страны

Фото: Социальные сети

На месте падения вертолета в Броварах, Украина

Гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и еще по меньшей мере 14 человек в результате крушения вертолета в Броварах Киевской области не отразится на политике Киева, заявил «360» экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко. По его мнению, на смену Монастырскому и его команде придут люди, будут по-прежнему выполнять задачи, которые властям страны ставят извне. Захарченко подчеркнул, что Украина подпала под внешнее управление даже не в 2014-м, а после «оранжевой революции» в 2004-2005 годах. Страна утратила свою независимость, поэтому нет никакой разницы, кто займет посты, заявил бывший министр.

Будь то Арсен Аваков, Денис Монастырский, еще кто-то — разницы абсолютно нет. <...> Политика страны не поменяется, ничего не изменится от того, что будут назначены какие-то новые люди, — заявил экс-глава МВД Украины.

Захарченко отметил, что Аваков, в отличие от своих преемников, более активно занимался пиаром. Но и Монастырский, и Аваков оба выполняли задачи, которые были поставлены Киеву извне, повторил экс-министр.

Вертолет главы МВД Украины разбился в Броварах 18 января. Борт потерпел крушение недалеко от здания детского сада. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что число погибших в авиакатастрофе достигло 18 человек, еще 29 человек пострадали, в том числе 15 детей. Позже ГСЧС Украины уточнило, что в Броварах погибли 15 человек, еще 25 пострадали. В Сети появились первые кадры с места.