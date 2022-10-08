Экс-глава МВД Украины Аваков предсказал удар по Крымскому мосту

Фото: МВД Украины

Арсен Аваков

Экс-глава украинского МВД Арсен Аваков предсказал удар по Крымскому мосту за четыре дня до трагедии, 4 октября. В своем Telegram-канале он выложил видеоролик, в ходе которого сообщил о «живописности руин» объекта транспортной инфраструктуры полуострова. Само ЧП на мосту произошло сегодня, 8 октября.

Руины Крымского моста будут весьма живописны, — заявил Аваков.

Ранее глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что не станет комментировать возможную причастность Украины к теракту на Крымском мосту. Американская газета The Washington Post 8 октября, ссылаясь на источник, заявила, что за взрывом на российском объекте стоят спецслужбы Украины.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». Он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.