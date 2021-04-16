Экс-глава МВД Италии Сальвини предстанет перед судом по делу о мигрантах

https://static.news.ru/photo/47941f0c-9f94-11eb-805b-96000091f725_660.jpg Маттео Сальвини Фото: facebook.com/salviniofficial

Бывший глава МВД и вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини предстанет перед судом в качестве обвиняемого по делу о незаконном удерживании мигрантов и нарушении должностных полномочий, пишет газета Respubblica.

Эпизод произошёл в августе 2019 года, перед правительственным кризисом, который спровоцировал Сальвини и в результате которого он вышел из кабмина. По версии правоохранителей, занимая должность министра внутренних дел, он запретил заход в порты Италии и высадку 147 мигрантов с борта судна испанской НПО Open Arms.

Аналогичное дело в отношении Сальвини ранее открыла прокуратура сицилийского города Катания. Там он обвинялся в незаконном удерживании 134 мигрантов в июле 2019 года на судне службы береговой охраны Италии Gregoretti. Впоследствии прокурор заявил, что для уголовного преследования министра нет достаточных оснований. Окончательное решение о назначении судебного заседания по этому делу будет принято 14 мая.

Сальвини отрицает предъявляемые ему обвинения и утверждает, что действовал в интересах государства при согласии всего правительства. Но бывший премьер-министр Джузеппе Конте и бывшие союзники по правящей коалиции отрицают, что поддерживали блокировку на море судов со спасёнными мигрантами. Первое слушание по делу пройдёт в Палермо 15 сентября.

Как сообщал NEWS.ru, cпециальное подразделение итальянских карабинеров, занимающееся делами в сфере здравоохранения, и прокуратура Рима начали расследование после того, как в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури поступило предложение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».