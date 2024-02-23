Экс-глава Молдавии назвал Санду угрозой национальной безопасности страны Додон назвал Санду угрозой национальной безопасности Молдавии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Додон

Экс-глава Молдавии Игорь Додон считает, что нынешний президент республики Майя Санду является угрозой нацбезопасности страны, пишет ТАСС. По словам лидера оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова, жителям необходимо объединиться против действующей власти, в противном случае они «рискуют остаться без страны».

Майя Санду — это не политическая угроза, это угроза национальной безопасности. Речь идет не о политике, а о существовании страны. <...> Наши родители сохранили Молдову для нас, и мы должны сохранить ее для наших детей и внуков. У Майи Санду таких приоритетов нет. Она — пустышка и марионетка, которая сбежит отсюда, — сказал Додон.

Ранее бывший глава республики Игорь Додон заявил, что оппозиция должна добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду после сокрушительного поражения ее Партии действия и солидарности на выборах в местные органы власти. По словам политика, партия проиграла в 30 из 36 городов, что говорит об утрате поддержки большинства избирателей.

Соответствующие настроения среди населения он связывает с провалами во внутренней и внешней политике Санду, поскольку прошедшие выборы говорят о том, что народ поддерживает основную оппозиционную силу — Партию социалистов, добавил Додон. Он призвал объединить усилия и вывести страну из катастрофы, в которой виновата Санду и ее сторонники.