Экс-глава Минюста Венгрии объявила об уходе из политики Экс-глава Минюста Венгрии Варга объявила об уходе из политики на фоне скандала

Фото: James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая глава Министерства юстиции Венгрии Юдит Варга, возглавившая список правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на будущих выборах в Европарламент (ЕП), объявила об уходе из политики. В публикации в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) она объяснила, что несет ответственность за подготовку прошлогоднего решения президента страны Каталин Новак о помиловании человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

Я беру на себя политическую ответственность за подготовку решения президента. Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент, — написала Варга.

Также в отставку на фоне разгоревшегося скандала ушла президент страны Новак. При этом Варга покинула пост министра юстиции в 2023 году по решению правящей партии, чтобы возглавить список ФИДЕС на выборах в ЕП, назначенных на июнь текущего года. Венгерское руководство придает этим выборам большое значение и рассчитывает на укрепление позиций правых партий в Европе. После отставок Новак и Варги лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш заявил, что данные решения восприняты с пониманием.

Скандал разгорелся в Венгрии после того, как выяснилось, что Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений директора-педофила. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан пообещал инициировать поправку в конституцию страны, отказывающую педофилам в праве на помилование.