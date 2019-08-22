https://static.news.ru/photo/2caf7a3c-c4ea-11e9-be98-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Пятый президент Украины не пошёл на объявление войны России, потому что значительная часть украинского общества не воспринимала конфликт на территории Донбасса, заявил бывший министр иностранных дел страны Владимир Огрызко.

По словам экс-министра, украинцы не связывали происходящее в стране с вмешательством России, поэтому объявление войны было бы безосновательным, передаёт « Свободная Пресса ».

Ранее главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко в нежелании объявить войну России. Он подчеркнул, что разрыв отношений с «враждебным» государством должен стать приоритетным вопросом для властей. Журналист призвал основательно подготовиться к этому шагу, писал News.ru.