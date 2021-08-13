Экс-глава МИД Украины «раскрыл» планы Меркель на Зеленского

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита на Украину поставит президента страны перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток — 2» и ситуацией в Донбассе, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24», комментируя предстоящую встречу двух лидеров.

Климкин полагает, что во время переговоров немецкий канцлер предложит «идти вперёд».

«Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за неё?» Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Джо Байденом, — предположил экс-глава МИД.

По его словам, в противном случае Зеленскому и Байдену будет не о чем говорить. Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать встрече канцлера с президентом Украины, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с газопроводом и транзитом этого топлива через Украину.

Ангела Меркель посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа. Главная тема встречи с Путиным — взаимное сотрудничество России и Германии.

Выборы в бундестаг пройдут в сентябре, при этом Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве.

Ранее стал известен размер пенсии Меркель после ухода с поста канцлера.