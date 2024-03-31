Экс-глава МИД Украины раскрыл, что ждет страну в ближайшие месяцы Экс-глава МИД Украины Климкин: следующие четыре месяца для Киева будут решающими

Фото: МО Украины

Следующие четыре месяца на фоне задержек поставок западного оружия будут решающими для Украины, заявил в эфире телеканала «Рада» экс-глава МИД этой страны Павел Климкин. Перестановки в органах власти страны связаны именно с этим, убежден он.

Прекрасно знаем, что ближайшие плюс-минус четыре месяца могут стать если не критическими, то во многом определяющими. <...> Действительно ближайшие месяцы будут непростыми, — сказал экс-чиновник.

Климкин считает, что Украина находится на новом этапе вооруженного конфликта, а для этого необходима «новая команда», поэтому все перестановки в высших кругах страны «являются частью этой истории».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал волну увольнений в своем офисе. В числе снятых с должностей чиновников значится его давний друг и партнер по бизнесу в компании «Квартал 95» Сергей Шефир, который находился на посту первого помощника главы государства, и ряд других лиц из администрации президента.

В марте Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Данилов занимал пост с октября 2019 года, сменив в этой должности Александра Данилюка, прежде возглавлявшего Министерство финансов страны. Позднее стало известно, что Зеленский собирается назначить Данилова послом в Молдавии.