Экс-глава МИД Украины назвал способ поссорить Германию с Россией

Германия при новом правительстве продолжит сотрудничество с Россией. Для того чтобы рассорить Берлин с Москвой, Киеву нужно изменить отношение немцев к РФ. Об этом в эфире «24 канала» заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко.

Он пояснил, что причин, по которым власти ФРГ ориентированы на Россию, две. Первая состоит в чувстве вины за Великую Отечественную войну. При этом экс-министр считает, что у Берлина неверное историческое восприятие. По его словам, самые большие потери в войне понесла не Россия, а Польша, Белоруссия и Украина. Однако аргументов в пользу высказанной им точки зрения он не привёл.

Второй причиной Огрызко назвал нежелание немецкого бизнеса терять российский рынок. Он значительно больше украинского и в последние годы растёт и процветает, несмотря на санкции.

Мы должны нашим немецким друзьям методически <...> пояснять, что поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум, — сказал бывший министр.

Ранее политолог Наталия Елисеева заявила, что в связи с выборами в парламент ФРГ и приходом нового канцлера вместо Ангелы Меркель не стоит опасаться серьёзных изменений в российско-германских отношениях. По её мнению, новые власти Германии первое время будут заняты внутренними проблемами страны.