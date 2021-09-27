Экс-глава МИД Украины назвал способ поссорить Германию с Россией
Сергей Попов
Сергей Попов
18:57, 27 сентября 2021
МИД УкраиныФото: facebook.com/UkraineMFA
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Германия при новом правительстве продолжит сотрудничество с Россией. Для того чтобы рассорить Берлин с Москвой, Киеву нужно изменить отношение немцев к РФ. Об этом в эфире «24 канала» заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко.
Он пояснил, что причин, по которым власти ФРГ ориентированы на Россию, две. Первая состоит в чувстве вины за Великую Отечественную войну. При этом экс-министр считает, что у Берлина неверное историческое восприятие. По его словам, самые большие потери в войне понесла не Россия, а Польша, Белоруссия и Украина. Однако аргументов в пользу высказанной им точки зрения он не привёл.
Второй причиной Огрызко назвал нежелание немецкого бизнеса терять российский рынок. Он значительно больше украинского и в последние годы растёт и процветает, несмотря на санкции.
Мы должны нашим немецким друзьям методически <...> пояснять, что поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум, — сказал бывший министр.
Ранее политолог Наталия Елисеева заявила, что в связи с выборами в парламент ФРГ и приходом нового канцлера вместо Ангелы Меркель не стоит опасаться серьёзных изменений в российско-германских отношениях. По её мнению, новые власти Германии первое время будут заняты внутренними проблемами страны.