Экс-глава МИД Украины назвал альтернативу разрыву отношений с РФ

https://static.news.ru/photo/f5e78e36-a5ca-11eb-bd36-96000091f725_660.jpg Константин Грищенко Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что Киеву не следует разрывать дипломатические отношения с Москвой, но имеет смысл приостановить работу консульских учреждений в России, так как они не имеют возможности работать полноценно. Об этом дипломат заявил в интервью порталу «Обозреватель».

Я не рекомендую этого (полного разрыва дипотношений. — NEWS.ru). Я просто считаю, что это должно быть среди тех альтернатив, которые могут рассматриваться сегодня украинской стороной для того, чтобы реагировать на развитие ситуации, — заявил Грищенко.

Он добавил, что дипломатические отношения имело смысл разорвать в 2014 году, но в любом случае этот жест является лишь формальностью, так как связи между странами после этого не прекращаются. Грищенко напомнил о Грузии, которая разорвала дипломатические отношения с Москвой, но интересы которой формально представляет сегодня Швейцария. При этом в здании грузинского посольства, по словам Грищенко, продолжают сидеть те же грузинские специалисты.

Ранее фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде на фоне эскалации на российско-украинской границе выступила с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией и провести мобилизацию резервистов в вооружённые силы страны.