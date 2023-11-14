Экс-глава МИД Австрии заявила об угрозе ослабления ЕС из-за Украины Кнайсль назвала сюрреалистичными обещания ЕС принять Украину в свой состав

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Карин Кнайсль

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в Европейский союз могут привести к ослаблению объединения, поэтому их можно расценивать как сюрреалистичные, заявила в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее мнению, фон дер Ляйен активно продвигает эту идею вместе с действующей главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела ее отрывки на экране. Ох... Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да, — рассказала она в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста.

Кнайсль подчеркнула, что заявления главы Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС прозвучали на фоне новостей о переговорах между Бербок и ее украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе беседы она пообещала, что добьется вступления Киева в объединение. В свою очередь фон дер Ляйен отметила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от реформ, которые проведет правительство.

Киевский журналист Максим Назаров ранее также раскритиковал выступление главы Еврокомиссии, в ходе которого Урсула фон дер Ляйен назвала Украину демократичной страной, борющейся с коррупцией. По словам Назарова, эти слова не соответствуют действительности.