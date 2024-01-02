В Австрии сообщили плохие новости для Украины Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад потерял надежду на победу Украины

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Карин Кнайсль

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад изменил свою позицию по Украине. В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену, опубликованном на его YouTube-канале, экс-министр сказала, что западные страны уже не надеются на победу Киева в конфликте.

Запад развернулся на 180 градусов. <...> Сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия одержит победу, — заявила Кнайсль.

Экс-глава австрийского МИД отметила, что ровно год назад на Западе говорили, что российская армия находится на грани краха. Но впоследствии контрнаступление ВСУ провалилось, а ВС РФ пошли вперед и взяли под контроль новые территории, указала политик.

В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области. Там ее заметили на местном празднике, где бывшая глава МИД Австрии выступила перед жителями на русском языке. Она призналась, что ей было непросто переехать, но в России ей нравится, она продолжила преподавать, занялась написанием книг и изучением языка.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что западные партнеры в 2023 году втрое сократили поддержку Киева. По его словам, в минувшем году союзники передали Украине на бюджетные нужды $42,5 млрд, что составило лишь треть от $120 млрд, которые страна получила в 2022-м.