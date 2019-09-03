https://static.news.ru/photo/a6172732-cecf-11e9-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Карин Кнайсль и Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о «вдохновляющих» беседах с президентом России.

Это очень вдохновляет, когда удаётся с кем-нибудь обсудить геополитику и истинное её значение, увидеть целую картину происходящего, — приводит РИА Новости слова Кнайсль.

Бывший министр отметила, что было «очень щедро со стороны господина Путина уделить» ей время. Кнайсль также выразила надежду на новую встречу с российским лидером.

Владимир Путин побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. Он там пробыл всего час, однако успел произнести тост на немецком и станцевать с невестой.

Кнайсль ранее рассказала, что идея пригласить на свадьбу Путина пришла к ней совершенно спонтанно на открытии выставки Музея истории искусств в Вене. При себе у неё была стопка приглашений на торжество для коллег.

Когда осталось последнее приглашение, ей пришла в голову идея пригласить на свадьбу президента России, писал News.ru.