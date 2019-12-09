https://static.news.ru/photo/5d3e1150-1a84-11ea-adc0-fa163e074e61_660.jpg Карин Кнайсль и Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала студентам МГИМО о танце с президентом РФ Владимиром Путиным на собственной свадьбе. При этом она подчеркнула, что её свадьба не была из разряда скучных.

Кнайсль отметила, что Путин «владеет старой школой», которая включает в себя «хорошие манеры». Перед танцем он сделал поклон, что, по её мнению, является признаком хорошего тона и вежливости, сообщает сайт argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, Ксения Собчак и певица Алсу побывали в отдалённой деревне Уяндыково в Башкирии. В этой деревне родился отец Алсу — Ралиф Сафин. Гостей ждали, для них накрыли стол, в качестве одного из угощений был традиционный чак-чак. К приезду знаменитостей местные жители подготовили танец. Собчак и Алсу присоединились к танцующим, сплясали, а после отправились кататься на белых лошадях.