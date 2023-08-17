Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что начала присматривать себе дом в России. Она добавила, что пока не переехала в РФ окончательно, но хотела бы это сделать.
Нет, но я бы хотела, — ответила экс-глава МИД на соответствующий вопрос.
Сейчас Кнайсль проживает в небольшом летнем домике в Рязанской области. По словам экс-министра, она ищет жилье, в котором бы поместились все ее питомцы, в числе которых даже пони.
Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев — в Ливане у меня пони, лошади, у меня также много собак, — объяснила Кнайсль.
Политик работает в Санкт-Петербургском государственном университете. Недавно она также получила предложение возглавить один из научных центров вуза.
Ранее интернет-издание Vidsboku сообщило, что бывшего министра иностранных дел Австрии заметили на одном из местных праздников «Макушка лета» в Рязанской области. Кнайсль не только наблюдала за мероприятием, но и активно в нем участвовала, выступая для гостей со сцены.
В интервью она призналась, что при поиске дома в России ей понадобилась помощь. Бывший министр также отметила, что начала изучать русский язык.