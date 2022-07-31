Экс-глава МИД Австрии предрекла закат европейской цивилизации Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла закат Европы из-за высокомерия

Фото: european_parliament/flickr.com

Европейской цивилизации грозит скорый закат из-за политического невежества и высокомерия, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В интервью изданию Asia Times политик отметила, что Европа постепенно теряет свою роль на мировой арене и становится менее значительной. По словам Кнайсль, для нее это послужило стимулом к написанию книги под рабочим названием «Реквием по Европе», так как этой «части света больше не существует».

Европа становится все менее и менее значительной. Демографически и, к сожалению, политически также теряет свою роль. В настоящее время я пишу книгу с рабочим названием «Реквием по Европе», потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданна, больше не существует, — заявила Кнайсль.

Ранее газета Handelsblatt писала, что Россия в ближайшие месяцы полностью выведет экономику Евросоюза из строя. Так, согласно неутешительным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономике Германии грозит снижение почти на один процент.

Лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа в свою очередь призвал отменить санкции, так как «они ведут к самоубийству ЕС». По его словам, если рестрикции против РФ не отозвать, Европа погрузится в крупнейший финансовый кризис в истории.