Экс-глава МИД Австрии покинула совет директоров «Роснефти»

Карин Кнайсль / Фото flickr.com

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль объявила о выходе из состава совета директоров «Роснефти», сообщает пресс-служба компании. Соответствующее заявление вступило в силу 20 мая. Оно также содержит отказ Кнайсль от продления полномочий в совете директоров на второй срок.

В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой, — говорится в сообщении.

В компании также заявили, что рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Кнайсль «как с видным представителем международного экспертного сообщества».

Накануне совет директоров «Роснефти» покинули экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг. При этом в компании отметили, что с пониманием относятся к этому решению и благодарят коллег «за неизменную поддержку».