Экс-глава МИД Австрии назвала условие нормализации отношений России и ЕС Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: отношения ЕС и России могут стать нормальными, если будет восстановлено доверие

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Карин Кнайсль

Отношения Евросоюза и России могут нормализоваться, если будет восстановлено утраченное доверие между Москвой и Брюсселем, заявила в интервью ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она подчеркнула, что стороны должны быть искренне заинтересованы в этом.

В самую первую очередь для нормализации отношений необходимо снова выстраивать доверие. <...> Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу, — сказала экс-министр.

Кнайсль также посетовала, что на Западе дипломатия как ремесло утрачено. По ее словам, не выделяется достаточно времени «на разговор друг с другом, на настоящий обмен мнениями». На Востоке же ситуация иная, «здесь люди находят время друг для друга», отметила экс-министр.

Ранее Кнайсль заявила, что энергетический кризис в Европе начался в 2021 году, до газового, и спровоцировали его сами европейские политики. Она добавила, что сегодня рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам». Это не классический рынок спроса и предложения.