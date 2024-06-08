Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о планах Запада развалить Россию

На Западе действительно есть планы разделить Россию на части, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что не видела документальных доказательств, но знакома с заявлениями членов известного американского аналитического центра.

Не знаю, пять частей или нет, но я помню, что там были дебаты. Я не видела документов, но я видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете — это очень известный аналитический центр в Соединенных Штатах, — сказала Кнайсль.

По ее словам, задолго до 2022 года она видела размышления в соцсетях о «балканизации России». Политик заверила, что Запад до сих пор думает о «развале и дезинтеграции» РФ.

Накануне о планах по разделу России сообщил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он утверждает, что страны Запада давно планировали разделить РФ на пять частей. По его словам, эти тенденции сразу смог распознать российский лидер, который «встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». Додик уверен, что главная цель Запада и прежде всего Европы — завладеть ресурсами.