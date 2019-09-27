Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что улучшение отношений между Евросоюзом и Россией не позволит Москве сильно сблизиться с Китаем.
Экс-руководитель внешнеполитического ведомства считает, что РФ территориально находится в Европе, а последняя своими неосторожными действиями подталкивает Москву в объятия Китая. Кнайсль поддержала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с послами о необходимости создания новой архитектуры безопасности, куда следует включить Россию, передаёт
По словам экс-министра, ухудшение отношений между Европой и Москвой началось после того, как ЕС предложил Украине слишком жёсткое соглашение об ассоциации, по сути являющееся ультиматумом.
Нужно возобновить диалог с Россией, потому что даже в эпоху холодной войны мы общались лучше, — подчеркнула Кнайсль.
Ранее News.ru писал, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что для достижения стабильности в Европе необходимо «прояснить» отношения с Кремлём. Его позицию поддержал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он призвал европейских лидеров отменить антироссийские санкции.