https://static.news.ru/photo/dd411c28-e1de-11e9-980f-fa163e074e61_660.jpg Карин Кнайсль Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что улучшение отношений между Евросоюзом и Россией не позволит Москве сильно сблизиться с Китаем.

Экс-руководитель внешнеполитического ведомства считает, что РФ территориально находится в Европе, а последняя своими неосторожными действиями подталкивает Москву в объятия Китая. Кнайсль поддержала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с послами о необходимости создания новой архитектуры безопасности, куда следует включить Россию, передаёт Le Figaro .

По словам экс-министра, ухудшение отношений между Европой и Москвой началось после того, как ЕС предложил Украине слишком жёсткое соглашение об ассоциации, по сути являющееся ультиматумом.

Нужно возобновить диалог с Россией, потому что даже в эпоху холодной войны мы общались лучше, — подчеркнула Кнайсль.

Ранее News.ru писал, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что для достижения стабильности в Европе необходимо «прояснить» отношения с Кремлём. Его позицию поддержал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он призвал европейских лидеров отменить антироссийские санкции.