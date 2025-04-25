Экс-глава IBU Бессеберг признался в интимной связи с 42-летней россиянкой

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Андерс Бессеберг

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на слушаниях в суде признал, что у него была интимная связь с 42-летней россиянкой, когда он был на посту президента федерации, сообщает издание VG. Он отрицает, что женщина была проституткой.

Это была типичная летняя интрижка. Мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. У меня не было никаких подозрений, что эти женщины были проститутками или что они устроили ужин для меня, — сказал Бессеберг в ходе апелляционных слушаний.

Бессеберг был президентом IBU более 25 лет, он руководил организацией с 1993 по 2018 год. Ранее его приговорили к 3 годам и 1 месяцу по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения, среди которых получение дорогих подарков, несколько зарубежных поездок и использование услуг проституток. Суд также постановил, что бывший президент федерации якобы действовал в интересах России. Кроме того, Бессеберга обязали выплатить 1,4 млн норвежских крон (около €121 тысячи).

Также сообщалось, что во время расследования по делу о взятках на телефон Бессеберга установили прослушку. Следствие проверяло разговоры даже с известным биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом, но оба не говорили ничего криминального.