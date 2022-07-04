Экс-глава чешской разведки оценил готовность НАТО к поддержке Украины Экс-глава чешской разведки: НАТО не готов к долгой поддержке Украины

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

Страны Запада активно поддерживают Украину на словах, но реальной помощи способны оказать все меньше. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор. По его словам, некоторые европейские страны изначально выбрали умеренный путь в этом вопросе и не спешат предложить активную поддержку Киеву.

Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнется долгий конфликт, — сказал генерал.

В качестве примера генерал привел Германию, которой уже почти нечего отправлять: зенитно-ракетные и противотанковые системы, которыми украинцы умеют пользоваться, отправлены, а запасы "советского наследства" скоро закончатся. В самой Чехии также признали, что помочь Киеву больше нечем. Говоря о предпосылках конфликта, Шандор выразил мнение, что страны Запада долго не учитывали логичные требования России, а а у НАТО в целом не так много техники для длительной войны.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что снизить эффект от накачивания украинских войск вооружением НАТО можно, нанося удары по железным дорогам, мостам и иным коммуникациям. Он добавил, что часть иностранного оружия уже уничтожена российскими войсками. При этом, по его словам, пока трудно сказать, каким именно будет ответ российской стороны на поставки США ракет дальнего действия Киеву.