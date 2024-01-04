В Германии задумались о признании правой партии АдГ экстремистской Экс-глава бундестага Тирзе призвал признать АдГ экстремистской

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Правую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) следует признать экстремистской и запретить, заявил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе в интервью немецкой газете Tagespiegel. По его словам, правительству ФРГ стоит обратить внимание на то, что фракцию признали правоэкстремистской сразу в трех федеральных землях страны.

Если Управление по защите конституции классифицирует АдГ как определенно правую экстремистскую организацию в трех федеральных землях, то штат обязан рассмотреть вопрос о запрете АдГ, — сказал он.

Тирзе посоветовал правительству тщательно продумать этот вопрос, поскольку процесс запрета может занять много времени — возможно, годы. По его словам, АдГ может использовать это время в своих целях, усилив пропаганду и выставив себя жертвой.

Немецкое ведомство по охране конституции ФРГ в декабре признало отделение партии АдГ в Саксонии правоэкстремистским. По его данным, членов партии обвиняют в антисемитских, исламофобских и расистских высказываниях. Как утверждает глава региона Саксония-Ангальт Йохен Хольман, деятельность АдГ направлена против свободного демократического строя.

Некоторые аналитики считают, что признание отделения партии правоэкстремистским связано с грядущими выборами в трех землях Германии — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. Согласно прогнозам экспертов, уровень поддержки АдГ может вырасти примерно на 35% на грядущих выборах, что создает угрозу для других партий и вызывает обеспокоенность у кабинета канцлера ФРГ Олафа Шольца. Отмечается, что ранее «Альтернатива для Германии» уже добилась определенных успехов на выборах в Баварии и Гессене.