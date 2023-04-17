Экс-генпрокурора Украины заподозрили в создании фейка об участии в СВО Политолог Харисов: экс-генпрокурор Украины создал фейковое видео о нахождении в зоне СВО

Фото: Социальные сети

Юрий Луценко

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко создал фейковое видео о своем нахождении в зоне специальной военной операции, где он якобы принимает участие в боевых действиях, рассказал интернет-технолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Рамиль Харисов. Комментируя ситуацию «360», политолог пояснил, что при близком рассмотрении становится понятно, что кровоподтеки нарисованы. Кроме того, Луценко забыл снять чистые солнцезащитные очки.

Бывший генпрокурор Украины Луценко опубликовал у себя в соцсетях видео. На видео он на фронте, пули свистят, кровоподтеки и вот это вот все. При рассмотрении оказалось, что это, конечно же, фейк. <...> Сразу видно, что кровоподтеки нарисованные, стоит он в чистых, современных, модных очках — их, видимо, забыл снять, и музыка явно из какой-то игры, — отметил Харисов.

По словам эксперта, создание подобных фейков украинскими чиновниками уже никого не удивляет. Он уточнил, что Луценко не стал первым, кто спекулирует на этой теме и создает подобные видео. Харисов пояснил, что украинская публика быстро распознала обман и засмеяла экс-генпрокурора. При этом мотивы такого поступка Луценко остаются неизвестны. Политолог обратился к украинским чиновникам и призвал их не создавать фейки, сидя в кабинете.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал распространившиеся в апреле кадры казни военного ужасными. Спикер Кремля подчеркнул, что с учетом большого количества фейков в Сети необходимо проверить достоверность этого видео.