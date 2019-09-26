Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обратился в Верховный суд страны. Он намерен добиться признания его увольнения с должности главы ведомства экс-президентом Петром Порошенко незаконным.
Иск будет рассмотрен по правилам упрощённого искового производства коллегией судей 3 октября 2019 года. Через инстанцию Шокин надеется восстановиться в должности.
Порошенко подписал указ об увольнении генпрокурора 3 апреля 2016 года. До этого в марте это решение поддержала Верховная рада, передаёт «
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