https://static.news.ru/photo/8f97f9b2-e056-11e9-a1f4-fa163e074e61_660.jpg Виктор Шокин Фото: Wikimedia Commons

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обратился в Верховный суд страны. Он намерен добиться признания его увольнения с должности главы ведомства экс-президентом Петром Порошенко незаконным.

Иск будет рассмотрен по правилам упрощённого искового производства коллегией судей 3 октября 2019 года. Через инстанцию Шокин надеется восстановиться в должности.

Порошенко подписал указ об увольнении генпрокурора 3 апреля 2016 года. До этого в марте это решение поддержала Верховная рада, передаёт « 112 Украина ».

Ранее News.ru писал, что Совет Федерации назначил на должность нового замгенпрокурора России главу надзорного ведомства Воронежской области Николая Шишкина. По предварительным данным, он начнёт курировать Сибирский федеральный округ.