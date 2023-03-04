Экс-генпрокурор Украины раздосадован из-за приказа покинуть Артемовск Экс-генпрокурор Украины Луценко получил персональный приказ покинуть Артемовск

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юрий Луценко

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал в соцсетях о получении персонального приказа покинуть Артемовск, где он служит оператором беспилотников. Перевод в другое место он расценил как мелкую политическую месть.

Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу <...>, тоже перевели на другое направление, — написал бывший генпрокурор.

Луценко добавил, что, несмотря на недовольство приказом, выполнит его. По его словам, исполнение этих распоряжений контролируется офисом президента Украины. Экс-генпрокурор также отметил, что «друзья Зеленского» не торопятся на передовую вместо него.

Накануне командир подразделения ВСУ Мадьяр рассказал о полученном приказе об отступлении из Артемовска. Он заявил, что выполнит приказ, не комментируя его, хотя причины такого распоряжения командования ему непонятны.

Несколькими днями ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил, что ВСУ проведут стратегическое отступление из Артемовска. Он добавил, что положение украинских войск значительно хуже, чем признают в Киеве.