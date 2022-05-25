Экс-генерал НАТО усомнился в перспективах ВСУ Экс-генерал НАТО Павел усомнился, что украинские войска способны занять Донбасс и Крым

Бывший глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел / Фото flickr

Бывший глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел усомнился в возможности украинских войск занять Донбасс и российский Крым, сообщает РИА Новости. Однако он отметил, что Россия переоценила собственные силы и недооценила украинцев и призвал Запад предоставить Украине все необходимое для эффективной обороны.

Россия в своих действиях переоценила собственные силы и недооценила украинцев. Но это вовсе не значит, что Украина должна победить, — заявил Павел.

В 2015 году заявление Павела, что Россия сможет оккупировать Прибалтику в течение двух, дней вызвало большой резонанс.

Павел ранее также заявил, что один из наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается Североатлантический альянс, — это информационная политика России. По его словам, политика Москвы в отношении НАТО не является агрессией в традиционном понимании, но в то же время Россия стремится изменить мировой порядок согласно своей «национальной модели общества». Павел пояснил, что для этого РФ якобы применяет «гибридные инструменты», в том числе пропаганду в СМИ.