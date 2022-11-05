Экс-дочке «Газпрома» в Германии SEFE предрекли убытки в миллиард евро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая немецкая дочерняя компания «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH) может понести убытки в размере €1 млрд. Независимый нефтетрейд Vitol может приостановить поставки газа указанной компании, сообщает Bloomberg.

И в этом случает SEFE потеряет порядка €1 млрд, пишет издание. Контракты с нефтетрейдером были подписаны, когда цены на рынке были гораздо ниже. Теперь же утверждается, что немецкая компания «решительно отвергает законность приостановки [поставок газа] и продолжит оспаривать ее по всем доступным каналам».

В результате немецкое подразделение SEFE в Лондоне обратилось в суд, чтобы запретить нефтетрейдеру совершать действия, угрожающие «вызвать немедленные и непоправимые пагубные последствия». Однако, суд был проигран, новый может состояться только в конце февраля либо в марте 2023 года.

В компании Vitol тем временем заявили, что имеют право прекратить или приостановить поставки из-за смены бывшей дочки «Газпрома».

Ранее сообщалось, что власти Германии национализируют бывшее дочернее предприятие «Газпрома» Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania.Российская корпорация перестала владеть немецкой «дочкой» в конце марта. В апреле ФРГ взяла компанию под временное управление.