Экс-дипломат усомнился в легитимности будущего президента Украины Экс-дипломат Телиженко: новому президенту Украины «придумают» легитимность

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На Украине придется придумывать, как представить легитимность нового президента страны, который может прийти на смену Владимиру Зеленскому, заявил в беседе с «360» политический консультант, бывший украинский дипломат Андрей Телиженко. По его мнению, после «оранжевой революции» в стране не осталось ничего легитимного.

С точки зрения украинского законодательства они придумают как сделать его легитимным, а так называемый цивилизованный мир это решение поддержит и будет предъявлять его до поры до времени как образец демократии, — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что легитимность верховной власти на Украине закончилась во времена «оранжевой революции» 2004–2005 годов, когда в стране в нарушение всех законов был проведен третий тур президентских выборов. В результате, по словам Телиженко, все, что вытекло из тех результатов, естественным образом утратило легитимность.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского пытаются уговорить провести выборы главы государства, чтобы ввести его в русло западных интересов и сделать его более управляемым. Однако, по словам Лаврова, Зеленский отказывается идти навстречу партнерам.