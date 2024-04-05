Экс-депутата Рады приговорили к 15 годам тюрьмы по «газовому делу» Экс-депутата Рады Онищенко приговорили к 15 годам и конфискации имущества

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Александр Онищенко

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил народного депутата VII созыва Александра Онищенко к 15 годам лишения свободы, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Он обвиняется в злоупотреблениях при реализации природного газа. При этом прокуратура не уточняет имя депутата, однако его упомянул Центр противодействия коррупции Украины (ЦПК).

15 лет лишения свободы с конфискацией — коллегия судей ВАКС вынесла приговор народному депутату Украины VII созыва и его финансовому директору, обвиняемым в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн гривен (около $19 млн) при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом «Укргаздобыча», — говорится в сообщении.

По данным ЦПК, Онищенко в настоящий момент находится за границей. Ему также запретили занимать определенные должности в течение трех лет после отбытия наказания. Помимо прочего, с экс-депутата и его финансового директора Елены Павленко взыскали более $13 млн по гражданскому иску.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о задержании группы чиновников, которых подозревают в присвоении почти 95 млн гривен ($2,5 млн) при закупке трансформаторов. Во главе стоял экс-советник офиса президента страны Владимира Зеленского.