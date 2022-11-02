Экс-депутат Верховной рады предрек крах украинской промышленности Экс-депутат Верховной рады Олейник: украинскую промышленность ждет крах из-за политики Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинскую промышленность может привести к краху политика киевских властей, направленная на разрыв экономических связей с Россией, заявил в беседе с ИА SM.News экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, страна проиграла из-за отказа от кооперации с Россией и Белоруссией. Олейник уточнил, что украинская продукция неконкурентоспособна на рынке и при этом стала дороже после того, как в стране выросли цены на энергоносители.

Если вы сегодня имеете такой дорогой газ, а раньше мы имели дешевый, понятно, какая дорогая будет продукция. Кому она будет нужна? Она реально не конкурентная на рынке и так далее. Имеют хорошие показатели в этой отрасли Белоруссия и Россия. Мы проиграли, отказавшись от кооперации с Россией, — сказал экс-депутат.

При этом Олейник отметил, что на Украине неплохо работает пищевая промышленность, однако возможности тяжелой серьезно ограничены, так как ее сильно поддерживали поставки ресурсов из Донбасса. По словам украинского политика, на данный момент многие предприятия в стране ощущают кризис.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что из-за ударов ВС России повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны, такую оценку он дал в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. Ранее доля повреждений оценивалась украинским руководством в 30%.