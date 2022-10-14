Экс-депутат Верховной Рады: бюджет Украины ждет «похоронный марш» Экс депутат Верховной Рады Олейник: половину украинского бюджета направят на нужды армии

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Бюджет Украины можно охарактеризовать как катастрофический, так как более половины заложенных в него средств направят на армию, заявил в беседе с «Радио 1» экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. По его словам, именно поэтому страна не может самостоятельно себя обеспечить и просит деньги у Запада. Эксперт заявил, что бюджет Украины ждет «похоронный марш».

Есть такое выражение «финансы поют романсы». Так вот на Украине прозвучит похоронный марш, — сказал эксперт.

Олейник убежден, что Украина является американской колонией, так как страна, по его словам, не принимает самостоятельных кадровых решений. Помимо того, он отметил высокий уровень коррупции в государстве и отметил, что разворованное украинской армией оружие идет на продажу террористам.

Воруют все, и там, на Украине, и за её пределами. Я уже не говорю про оружие, которое также разворовывается и идёт на продажу тем же террористам. Мародёры, вот кто они все там такие, — заключил Олейник.

Публицист Иван Новоселов ранее рассказал, что поставки западного вооружения на Украину не подвергаются жесткому контролю, из-за чего его часть оседает на черном рынке. По его словам, оружие, пришедшее в негодность или «утерянное» в ходе боев украинского конфликта, попадает в руки преступных группировок и в горячие точки — в Боснию и Косово, на Ближний Восток, в Африку. Эксперт отметил, что продаваемое украинскими военными вооружение оседает именно в Европе и может привести к изменению в местном преступном мире. Публицист уточнил, что процветающая и слабая Европа станет легкой добычей для украинских ветеранов, которые приедут в регион для «воссоединения семей».