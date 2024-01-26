Экс-депутат Рады заявил о «возвращении старой плеяды политиков» на Украине Экс-депутат Рады Килинкаров: оппоненты Зеленского активизировались

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Спиридон Килинкаров

Оппоненты действующего президента Украины Владимира Зеленского из «старой плеяды политиков» активизировались, заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Комментируя ситуацию, политолог подчеркнул, что мэр Киева Виталий Кличко активно дает интервью западным СМИ, а Петр Порошенко «нарезает ролики, как прекрасно было жить при нем», пишет ИА SM.News.

Они активизировались, как Кличко начинают давать интервью западным средствам массовой информации, Порошенко нарезает ролики, как прекрасно было украинцам жить при Порошенко. <...> Вот эта старая плеяда политиков, Порошенко, Тимошенко, уже вошли в двадцатку самых цитируемых политиков Украины, — пояснил Килинкаров.

По словам экс-депутата Рады, оппоненты обвиняют Зеленского в том, что он не смог создать новый военно-промышленный комплекс или хотя бы реорганизовать старый советский, из-за чего Украина оказалась зависима от западных партнеров. При этом сам президент недавно заявил, что под его руководством экономика страны показала рост в 5%. Политолог подчеркнул, что «это просто манипуляция цифрами», так как Зеленский, сообщая о таких результатах, не учитывает, что годом ранее падение экономики составило 29%.

Мэр Киева ранее заявил, что Украина под руководством Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной. Он отметил, что все критики действующего президента подвергались давлению.