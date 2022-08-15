Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Минобороны Украины готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской АЭС. Проведут её представители разведки, отметил он в Telegram.
Киевский режим в ближайшее время проведёт спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье, — подчеркивается в его сообщении.
Кива добавил, что в Киеве уже начали информационную подготовку будущего теракта. По его мнению, рассуждал о возможности «трагедии» на станции глава украинского МВД Денис Монастырский.
Ранее стало известно, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил: гарантией безопасности Запорожской области может стать зачистка населённых пунктов в Днепропетровской области. По его словам, это единственный способ обезопасить электростанцию.