Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киевом подрыва Запорожской АЭС Экс-депутат Рады Кива заявил о подготовке разведкой Украины подрыва Запорожской АЭС

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запорожская АЭС

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Минобороны Украины готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской АЭС. Проведут её представители разведки, отметил он в Telegram.

Киевский режим в ближайшее время проведёт спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье, — подчеркивается в его сообщении.

Кива добавил, что в Киеве уже начали информационную подготовку будущего теракта. По его мнению, рассуждал о возможности «трагедии» на станции глава украинского МВД Денис Монастырский.

Ранее стало известно, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил: гарантией безопасности Запорожской области может стать зачистка населённых пунктов в Днепропетровской области. По его словам, это единственный способ обезопасить электростанцию.