Зеленский проиграл сравнение с Путиным на Украине Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский перестал контролировать ВСУ

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ВС Украины

ВСУ неподконтрольны президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинский лидер с какого-то момента перестал в полной мере управлять ситуацией. Вместе с тем политик указал, что подобное невозможно представить относительно президента РФ Владимира Путина.

Если, например, приказ Верховного главнокомандующего Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях, и так далее, — объяснил Олейник.

В качестве доказательства бывший депутат Рады привел нарушения пасхального перемирия со стороны украинской армии. По его словам, они являются еще одним доказательством недоговороспособности Зеленского для Белого дома.

Олейник отметил, что президент Украины, «как клоун», подхватил предложение российского лидера, в ответ выдвинув требование о прекращении огня на 30 дней. Политик подчеркнул, что солдатами «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) подобные инструкции Зеленского совершенно спокойно будут проигнорированы.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что, согласившись на пасхальное перемирие, Владимир Зеленский пошел на уловку с целью позволить бойцам ВСУ отдохнуть и перегруппироваться. По его словам, мирным инициативам президента Украины можно будет доверять, только если их подтвердят США как страна-гарант.