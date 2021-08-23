Бывший депутат Рады Алексей Журавко усомнился в трезвости украинских разработчиков, создавших к 30-летию независимости Украины интеллектуальную гирю, пишет «ПолитРоссия».

Накануне стало известно, что винницкие мастера изобрели первую в мире гирю с искусственным интеллектом. Спортивный снаряд может с помощью нейросети подсчитывать количество затраченных килокалорий, крича через каждые 30 поднятий «Слава Украине!». В связи с этим политик высмеял новое достижение украинских учёных.

Чудо свершилось! Что они там курят, я не знаю! — сказал Журавко изданию.

Экс-депутат также добавил, что такая патриотичная гиря нужна, чтобы через силу вбивать каждому украинцу любовь к своей стране.

С 23 августа на Украине будут проходить мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости страны. В частности, в Киеве состоится саммит «Крымская платформа», на который прибудут представители 44 стран. Москва оценила это мероприятие как недружественное по отношению к России.

Ранее сообщалось, что в Херсоне упал флагшток стоимостью 22 млн рублей, установленный к 30-летию Украины. Конструкцию монтировали, но она внезапно упала и раздавила автомобиль Lexus. Никто не пострадал.