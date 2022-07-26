Экс-депутат Рады связал военные приказы Зеленского с его актерским прошлым Экс-депутат Рады Килинкаров связал военные приказы Зеленского с его актерским прошлым

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может отдать приказ о контрнаступлении, однако это решение будет привязано к какой-нибудь торжественной дате, так как страной управляют бывшие актеры и сценаристы, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, Киеву и Западу особенно важна «красивая картинка» в рамках спецоперации на Украине, пишут «Народные Новости».

У меня нет сомнений в том, что Зеленский даст команду на контрнаступление. Это связано не с военной, а политической целесообразностью. Причем это обязательно будет привязано к какой-то торжественной дате, мы же имеем дело с продюсерами, сценаристами, актерами во власти, — отметил Килинкаров.

При этом экс-депутат Рады предположил, что западные партнеры заставят Киев отдать приказ о контрнаступлении, так как им нужны результаты не только в эфире телеканалов, но и «на земле». Килинкаров напомнил, что Запад снабжает Украину оружием не для «развлечения». Вместе с этим он заверил, что зарубежные партнеры Киева не остановятся даже перед большим количеством жертв ради достижения своей цели.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал планы украинских властей начать контрнаступление на юге страны. По его словам, это решение стало капканом для президента Владимира Зеленского и его окружения.