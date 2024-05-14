Экс-депутат Рады рассказал, над чем работает Украина Экс-депутат Рады Деркач: Киев может создавать «грязную бомбу»

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Появилась информация о работе спецслужб Украины по созданию «грязной бомбы», заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью белорусскому госагентству БелТА. По его словам, идет проверка этих сведений.

У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию «грязной бомбы». То есть ядерный шантаж для руководителей Украины — это норма, они это делали и перед началом СВО, и в период СВО, — сказал Деркач.

Замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков до этого сообщил, что власти Украины с подачи Запада планировали взорвать в стране «грязную бомбу», чтобы после этого обвинить Россию в ядерном терроризме. По его словам, российскими властями принимаются комплексные меры в целях нейтрализации террористических угроз и защиты населения.

Ранее военный обозреватель Александр Хроленко назвал «грязную бомбу» совместным проектом Украины и НАТО, рассказав, что ее планировали взорвать в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС еще в 2022 году, выдав за ракетный удар со стороны России. Эксперт утверждал, что Киев и их западные союзники хотели представить все так, будто украинская ПВО сбила баллистическую ракету «Искандер». Для этих целей на заводе «Южмаш» даже якобы подготовили ее муляж, который собирались начинить радиоактивным материалом.