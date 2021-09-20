Экс-депутат Рады ответил Саакашвили по поводу пользы «Северного потока — 2»

Несмотря на то что на Украине есть залежи нефти и газа, страна никак не сможет наладить их добычу при нынешнем правительстве, так как для этого необходимы серьёзные вложения в отрасль. А слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу того, что «Северный поток – 2» может оказаться полезным для Украины, вообще неадекватны. Об этом Lenta.ru рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Саакашвили рассуждает просто неадекватно. Если после 2014 года Украина не смогла развить добычу собственного газа и нефтепродуктов, не начала развивать новые залежи, то о чём вообще можно говорить? Причём компании, занимающиеся этим, есть, но всё разворовывается, валюта вывозится в офшорные зоны, лишая отрасль страны любой перспективы, — рассказал политик.

Кроме того, «Северный поток – 2» строился исключительно для увеличения поставок голубого топлива европейским потребителям. Поэтому из данной ситуации Россия стала полностью независимой от Украины, считает эксперт.

Депутат считает, что в ситуации с энергоносителями для украинской стороны виднеются лишь одни проблемы и изменений в ближайшее время в этом вопросе не предвидится. В свою очередь, лучше остерегаться возможной энергетической блокады, которую могут устроить Белоруссия и Россия, чтобы закончить войну в Донбассе.

В данный момент необходимо вкладывать серьёзные ресурсы в развитие отрасли. Чем глубже находится нефть, газ, тем выше себестоимость добычи ресурсов. Так что перспективы, конечно, есть. Но в ситуации, которая сложилась на Украине, дополнительных средств на добычу нет, — заключил Журавко.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что газопровод «Северный поток – 2» в отдалённой перспективе может оказаться полезным для Украины. Объект научит страну экономить газ, добывать свой собственный и в итоге превратит в экспортёра топлива.