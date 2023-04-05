Экс-депутат Рады раскрыл местоположение базы ГУР Украины Экс-депутат Рады Царев: база ГУР Украины расположена на острове в Киеве

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База Главного управления разведки Минобороны Украины расположена на острове в Киеве, рассказал ИА SM.News бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, она является законной целью Вооруженных сил России. Экс-парламентарий подчеркнул, что на острове нет гражданских лиц.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Киеве. База расположена на острове. Гражданских на этом острове нет. Законная цель, — подчеркнул Царев.

Также экс-депутат рассказал, что в Киеве расположены четыре дата-центра. Он подчеркнул, что высокоточные удары по этим объектам способны отключить интернет на Украине и вывести из строя работу цифрового телевидения в стране.

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов ранее заявил, что США и их союзники на Украине используют для решения военных задач компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, поэтому она может стать законной целью для ответного удара. По его словам, провокационное применение Вашингтоном гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе и требует серьезного осуждения международным сообществом.