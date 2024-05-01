Экс-депутат Рады раскрыл, как Запад ударит по Зеленскому Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад поднимет вопрос легитимности Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Страны Запада в обозримом будущем поднимут вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, сказал в интервью YouTube-каналу Apasov экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, этот вопрос становится крайне актуальным в США и ЕС.

У Зеленского закончилась легитимность. Поверь мне, этот вопрос сейчас будет очень на Западе актуальный. В ближайшее время на Западе будет поднят вопрос легитимности Зеленского, — указал Мосийчук.

Политик добавил, что имел возможность пообщаться с немецкими и австрийскими чиновниками. Собеседники выражали сильную обеспокоенность законностью статуса Зеленского, отметил Мосийчук.

Полномочия нынешнего президента Украины истекают в ночь на 21 мая. Поскольку решением Зеленского очередные выборы в стране отменены, то его легитимность иссякнет. Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов обратил внимание, что после этой даты становится неясным, с кем России договариваться о мире.

Он подчеркнул, что нелогично «начинать разговаривать с одним, а заканчивать разговор с другим». По его словам, «лидеры нашего Союзного государства подали очень мощный сигнал», что не надо отвлекать общественное мнение на «пропагандистскую мишуру вроде конференции в Швейцарии», а лучше заняться реальным делом, которое было остановлено по вине НАТО два года назад.