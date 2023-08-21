Экс-депутат Рады предсказал отставки командиров ВСУ Экс-депутат Рады Царев: командиров ВСУ ждут отставки из-за военных неудач

Фото: МО Украины

Военные неудачи могут привести к отставкам командиров ВСУ, предсказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Комментируя ситуацию «Царьграду», политолог пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский возложит вину за провал контрнаступления на военное руководство.

Вина, безусловно, будет возложена на военных. Сейчас, понимая, что начнутся отставки, каждый командир пытается достичь хоть какого-то успеха, лишь бы не его сняли с должности. Захватить хотя бы сто квадратных метров земли, какой-то опорный пункт или дом в селе, — пояснил Царев.

Бывший депутат уверен, что среди мирного населения на Украине растет недовольство. Большинство местных жителей выступают за открытие границ. Царев пояснил, что молодежь таким образом хочет покинуть страну. Он напомнил, что, по официальным данным, из Украины уехала «почти половина граждан». Политолог подчеркнул, что пока Зеленский сохраняет относительно высокие рейтинги, но вскоре ожидается обвал действующей государственной системы.

Экс-депутат заключил, что на этом фоне у России есть два пути. Один из них предполагает подписание мирного соглашения, навязанного США, которое приведет к заморозке конфликта. В ином случае Россия продолжит специальную военную операцию и в течение нескольких лет сможет завершить конфликт, чтобы «не передавать эту проблему детям», подчеркнул Царев.

Бывший депутат ранее рассказал, что украинские власти понимают потерю интереса Запада к Киеву и нежелание вкладываться в оборону ВСУ. По его словам, именно этим фактором обусловлена переменчивость настроений в политических кругах страны.