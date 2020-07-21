Экс-депутат Рады предрёк Украине потерю ещё восьми областей

https://static.news.ru/photo/90665ec8-cb4d-11ea-9f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Украина может потерять ещё восемь областей в случае, если произойдёт ещё один Майдан.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш». По его словам, реформы, которые были проведены людьми, пришедшими к власти в результате Майдана, уничтожили институт власти и правоохранительное органы в стране. Поэтому результатом нового госпереворота может стать полный развал страны.

У нас восемь областей в зоне риска, – заявил Мураев.

19 июля Мураев также заявлял, что украинские власти уже отказались от Донбасса и претензий на Крым. По его словам, отказ от территорий демонстрируется уже шесть лет и вызван он «нежеланием платить деньги» живущим там людям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-депутат Рады Евгений Мураев, комментируя «отказ» Киева от Донбасса, выразил уверенность в том, что властям проще сэкономить и не платить своим бывшим гражданам, а также не решать языковой вопрос и массу других проблем. Мураев отметил, что украинские власти на самом деле уже отказались от ДНР и ЛНР, а также от планов вернуть Крым, хотя официально в этом не признаются.