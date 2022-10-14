Экс-депутат Рады предрек Украине блэкаут после ракетных ударов России Экс-депутат Рады Килинкаров предрек Украине блэкаут при пиковой нагрузке на электросети

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Массированные ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины в рамках специальной военной операции после диверсии украинских спецслужб на Крымском мосту могут обернуться для Киева еще более катастрофическими последствиями, заявил в беседе с ИА SM.News бывший народный депутат Верховной рады от Коммунистической партии Украины Спиридон Килинкаров. Парламентарий предрек Украине блэкаут во время пиковой нагрузки на электросети во время холодов.

Проблемы у них возникнут без всякого сомнения. Частично, конечно, они пытаются сейчас восстановить электроснабжение в крупных городах. Но проблема в том, что сейчас нет пиковых нагрузок. Можно что-то подключить, что-то подсоединить, на соплях что-то приклеить, но этого недостаточно для того, чтобы спокойно пройти осенне-зимний период, — рассказал бывший украинский парламентарий.

Экс-нардеп также подчеркнул, что с учетом того, что на Украине существует дефицит газа порядка 6–9 млрд кубов, электроэнергия будет востребована украинским населением. Потому, несмотря на призывы властей не включать электроприборы или отопление, люди все равно будут этим пользоваться, что в результате будет приводить к аварийности, считает Килинкаров.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.