Экс-депутат Рады посоветовал украинцам бежать из страны Экс-депутат Рады Кива заявил, что на Украине идет скрытая мобилизация

Фото: Максим Паб/ТАСС

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива призвал украинцев бежать из страны из-за объявленной властями скрытой мобилизации. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой три человека в военной форме окружили мужчину. По словам автора видеоролика, военнослужащие вручают местным жителям повестки.

В последнее время все больше мы видим видео с вручениями повесток на улицах в разных городах Украины. На Украине полным ходом идет скрытая мобилизация <...> Украинцы, спасайте свои жизни, — заявил Кива.

Бывший депутат подчеркнул, что Минобороны Украины опровергает факт раздачи повесток на улицах.

Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что Минобороны Украины отдало приказ мобилизовать 35 тысяч человек в Херсонской и Харьковской областях. Он уточнил, что в Херсонской области «насильственной» мобилизации подлежат 15 тысяч местных жителей, а в Харькове — 20 тысяч.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, что призванного в ВС РФ резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.