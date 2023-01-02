Экс-депутат Рады опроверг сообщения о своей смерти под Артемовском Экс-депутат Верховной рады Гаврилюк опроверг сообщения о своей смерти под Артемовском

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Михаил Гаврилюк

Бывший депутат Верховной рады Украины, активист Евромайдана Михаил Гаврилюк опроверг сообщения о своей смерти под Артемовском (Бахмутом). На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) он уточнил, что в боях погиб не он, а его брат, который служил в теробороне.

Спешите утешить тех, кто грустил, и разочаровать тех, кто был рад. Я живой. Не могу дождаться, чтобы увидеть это. Спасибо за заботу всем, кто переживал. Я очень ценю это. Наверное, надо делать выводы о нашей информационной гигиене. Но потеря есть. К сожалению, погиб мой брат из АТО из батальона «Золотые ворота», — написал бывший депутат Рады.

Ранее на Украине застрелили активиста радикальной организации «Правый сектор» (организация признана в РФ террористической и экстремистской, деятельность запрещена) Александра Иванина. Предполагается, что мотивом убийства послужила антикриминальная деятельность погибшего. Преступление было совершено в городе Сумы вечером 27 октября. Активиста застрелили во дворе его дома. По словам очевидца, когда Иванин подъехал к дому и вышел из машины, по нему открыл огонь мужчина, сидевший на скамейке. Злоумышленник сделал несколько выстрелов.