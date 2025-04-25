Экс-депутат Рады объяснил слова Кличко об отказе Украины от территорий Царев: Кличко заявил об отказе Украины от территорий из-за своей оппозиционности

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Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко позволил себе заявить о территориальных уступках Украины в силу своей оппозиционности команде президента Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru. Так он прокомментировал высказывание градоначальника о том, что Украине придется пойти на соответствующие уступки в рамках мирного урегулирования конфликта из-за давления со стороны США.

Если бы сейчас не было конфликта у Зеленского [с президентом США Дональдом Трампом], я думаю, Кличко не смог бы себе позволить делать такие заявления. Он является оппозиционной силой к Зеленскому. У него есть целая группа мэров городов, которые его поддерживают, — сказал Царев.

Экс-нардеп отметил, что Кличко всегда был в оппозиции к действующему президенту, который постоянно хотел перехватить управление украинской столицей. В частности, с недавнего времени пошли уголовные дела и аресты парламентариев киевского горсовета, которых под угрозой лишения свободы заставляют принять сторону офиса главы государства. На этом фоне Кличко сопротивляется и делает подобные заявления, чтобы показать свою оппозиционность, констатировал общественник.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил NEWS.ru, что Кличко и Зеленский находятся в настолько конфликтных отношениях, что даже не разговаривают по телефону. По его словам, подобных взаимоотношений между главой столицы и лидером государства на Украине никогда не было.

До этого Кличко заявил, что в рамках мирного процесса Украине придется отказаться от территорий. По его мнению, в текущих условиях у Зеленского не будет иного выбора.